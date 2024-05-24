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【即日発送】吉井和哉　key ストール　極美品
商品番号 M58349928744
商品名

【即日発送】吉井和哉　key ストール　極美品
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 8,954 円
在庫状況 あり

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商品詳細

吉井さんがプロデュースしたブランド、keyのストールです。各色限定150本　定価26000円　当時新品で買いました。ブローチの刺した穴を5箇所発見しています。写真二枚目と、三枚目でご確認くださいませ。巻いてしまえば、それほど目立つものではないかと思うのですが、中古品ということをご了承いただける方はご検討くださいませ。3回くらい使用したので、多少のシワと、ブローチの穴があります。何かぽつっと白い箇所は、糸の玉ドメでした。汚れや毛玉などは見当たりません。ブローチは傷などなく、新品の時と特に変わりないように思います。クリーニングに出すのは怖いので、あえて、洗濯しないで配送を考えております。どんな服にも合わせやすいので、まだまだ使っていただけるかと思います。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis466944.html
http://narcologia.ru/goods/message305627.html
http://narcologia.ru/goods/composite217354.html
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