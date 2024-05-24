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SADOWSKY NEOSTRAP L サドウスキー　ギター　ストラップ
商品番号 X17155916401
商品名

SADOWSKY NEOSTRAP L サドウスキー　ギター　ストラップ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,051 円
在庫状況 あり

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商品詳細

廃盤品サウンドハウスで2016年に買ったもの数回使っただけで倉庫にあったものを出品しました普通のストラップに比べて肩が痛くならない仕組みがあるらしいです長さは約119cm〜約155cm
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