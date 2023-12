即日 櫻坂46 Blu-ray 2nd TOUR 2022 at 東京ドーム

17:00までの支払いで即日発送可能です。2ndTOUR2022“Asyouknow?”TOURFINALat東京ドーム~withYUUKASUGAIGraduationCeremony~(完全生産限定盤)即購入ok、コメント不要、値下げできません。状態・内容Blu-ray→未再生特典→ポストカード・シリアルなし。それ以外のブックレットなどはそのまま。特典取り出しのために開封しただけの美品ですが、初期傷などがある場合があります。特に外装フィルムは傷つきやすいので、店舗に長期で保管されていた場合などにはスレ傷や折れなどが目立つ場合がございます。完璧な美品を求める方はご遠慮ください。配送中の事故による破損・紛失などには責任を負えませんのでご了解ください。配送らくらくメルカリ便・ネコポス(場合によってはゆうゆうメルカリ便に変更



