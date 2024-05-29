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レアル・マドリード選手のサイン入りユニフォーム
商品番号 H99464053135
商品名

レアル・マドリード選手のサイン入りユニフォーム
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 129,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···サッカー多数のサイン入りで全て把握できていませんが2000〜2002当時在籍した選手のものと思われます。額縁もオーダーメイドで作ったのでそれごと出品致します。
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