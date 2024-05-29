レアル・マドリード選手のサイン入りユニフォーム

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）···サッカー多数のサイン入りで全て把握できていませんが2000〜2002当時在籍した選手のものと思われます。額縁もオーダーメイドで作ったのでそれごと出品致します。
http://narcologia.ru/goods/troupe49711.html
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