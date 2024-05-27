ピカチュウCHR PSA10

ご覧いただきありがとうございます。PSAケースに入ったまま発送致します。画像の商品、PSA鑑定番号の物を発送となりますのでご安心下さい。PSA9/10評価でもキズや凹み・ホロかけ・白欠け・横線・製造線・内部にゴミ等ある場合がございます。又、ケースにも初期傷などある場合がございます。ご理解頂けない方はトラブル防止の為ご購入をご遠慮ください。発送する際は折れ・濡れ防止対策を行います。種類···ポケモンカード(ポケカ)











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