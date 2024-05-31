篠笛　七本調子（B管）唄物（ドレミ調）

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ご覧いただきまして、ありがとうございます。篠笛 七本調子（B管）唄物です。赤色の塗り笛です。今回から、漆ではなく工芸用漆を使用しています。以前は、漆でしたが被れが完治しないためやもえず、工芸漆を使いました。ご理解の程よろしくお願いします。塗りの最後は、クリアーで艶を出しています。自然の物を使用しています、ソリや曲がりが有ります事もご了承の程よろしくお願いします。銘 豊忠工芸漆 赤内菅 カシュー 黒よろしくお願いします。