◎レア◎ZARD(坂井泉水)◎イタリア製 本革システム手帳◎メッセージカード付◎

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「ZARD(坂井泉水)」の2004年限定販売の本革システム手帳です。大切に保管しておりましたが古いものですので細かい状態にこだわる方はご遠慮下さい。値下げ交渉はお受けしませんので予めご了承下さい。出来る限りスピーディーなお取引を目指しておりますので迅速なお支払いと受け取り連絡が可能な方のみ購入をお願いしたいと思います。最近、無謀な価格交渉をされる方や身勝手な要求をされる方が増えております。お互いに気持ちの良いお取引になるように心掛けておりますのでマナーが悪い方とのお取引はお断り致します。