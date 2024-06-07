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森克徳　灰釉茶碗　抹茶茶碗　茶道　共箱
商品番号 W93269509714
商品名

森克徳　灰釉茶碗　抹茶茶碗　茶道　共箱
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具家族で誰も使わないので出品します。見る角度によって色んな色味や柄が出て素敵です。直径　約9.5〜10センチ高さ　約7.5センチ#森克徳　#灰釉茶碗　#抹茶茶碗　#茶道#共箱#あっちー茶道華道在庫
http://narcologia.ru/goods/passivity177183.html
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