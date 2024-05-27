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高中正義 本革ギターストラップ
商品番号 X25567974498
商品名

高中正義 本革ギターストラップ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高中正義さん愛用のギターストラップ本革製です。ほとんど使用していません。
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