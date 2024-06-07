■商品説明■復元 島津 薩摩切子色被せガラス切子盃尚古集成館監修薩摩ガラス工芸作※写真の黄色は少し明るく見えると思います。写真5枚目の色がもう少し暗く見えるような色かなとも思います。個人の主観になりますので予めご了承下さい。■商品状態■写真参照未使用では御座いますが、開封済み・飾っていた為(未使用に近いとさせて頂きます。)■注意事項■未使用ですが開封済みの為、写真に写らないホコリや汚れ・傷・擦れ・変色・経年による全体的な劣化など御座います。また、当方専門の知識御座いません。質問、写真追加には対応致しますので、返品の無いようご納得がいかれてからのご購入をお願い致します。購入後の写真追加は対応しておりません。完品を望まれる方や神経質な方はご購入をお控えください。購入＝同意とさせて頂きます。#島津#薩摩切子#色被せガラス#切子盃#尚古集成館監修#薩摩ガラス工芸作#薩摩#切子#冷酒グラス種類...酒器



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