nct ccomaz ジェミン/ぬいぐるみ⭐️おまけ付き

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⚫︎オンラインストアで購入した後、暗所にて自宅保管していました。トレカ有。※持ち出し…無し/喫煙者…無し/ペット…無し⚫︎開封し、中身確認済みです。海外製品、素人保管になりますので、ご理解のある方のみ購入をお願いします。⚫︎写真の通り、ジェミンのちびぬいがセットです。バラ売り/値下げ不可。⚫︎ゆうパケットプラスで配送します。⚫︎即購入OK‼︎NCTccomazぬいぐるみジェミンJAEMIN재민NCTDREAM