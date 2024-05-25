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nct ccomaz ジェミン/ぬいぐるみ⭐️おまけ付き
商品番号 K75265234080
商品名

nct ccomaz ジェミン/ぬいぐるみ⭐️おまけ付き
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎オンラインストアで購入した後、暗所にて自宅保管していました。トレカ有。※持ち出し…無し/喫煙者…無し/ペット…無し⚫︎開封し、中身確認済みです。海外製品、素人保管になりますので、ご理解のある方のみ購入をお願いします。⚫︎写真の通り、ジェミンのちびぬいがセットです。バラ売り/値下げ不可。⚫︎ゆうパケットプラスで配送します。⚫︎即購入OK‼︎NCTccomazぬいぐるみジェミンJAEMIN재민NCTDREAM
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