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商品詳細
同梱済みです。お手間に届くまで画像を残します。運営様画像削除しないでください。こちらのみご購入される場合は5千円ですのでその場合はコメントをお願いします。額、雑貨、アクセサリー、食器2万円以上ご購入の方におまけにします。。エルンスト・ガイセンドルファー ビンテージ複製画 額装品ERNSTGEISSENDORFERエルンスト・ガイセンドルファーマルクトローテンブルク西ドイツ二枚目のビンテージのプリント画をアンティーク風の額で額装しました。賃貸など壁に穴を開けられ無い場合はフォトフレームのように使用することができます。額は6千円程でした。額に多少の傷がありますがアンティーク風の額とあっています。外寸30センチ×25センチ厚み2.5センチ絵 19センチ×14センチ
http://narcologia.ru/goods/marshal784480.html
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