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商品番号 P11376734737
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ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,851 円
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商品詳細

同梱済みです。お手間に届くまで画像を残します。運営様画像削除しないでください。こちらのみご購入される場合は5千円ですのでその場合はコメントをお願いします。額、雑貨、アクセサリー、食器2万円以上ご購入の方におまけにします。。エルンスト・ガイセンドルファー　ビンテージ複製画　額装品ERNSTGEISSENDORFERエルンスト・ガイセンドルファーマルクトローテンブルク西ドイツ二枚目のビンテージのプリント画をアンティーク風の額で額装しました。賃貸など壁に穴を開けられ無い場合はフォトフレームのように使用することができます。額は6千円程でした。額に多少の傷がありますがアンティーク風の額とあっています。外寸30センチ×25センチ厚み2.5センチ絵　19センチ×14センチ
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