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ノンラビ Non Stop Rabbit ラバーキーホルダー
商品番号 O89810399636
商品名

ノンラビ Non Stop Rabbit ラバーキーホルダー
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,289 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンド、ノンラビ（NonStopRabbit）のライブ物販にあるガチャ景品のラバーキーホルダー纏め売りです。画像にある23点、全てまとめてのお値段となります。バラ売り666円～、複数購入で送料分お値下げします。同じカラーでも柄が複数あるものもございますので、ご確認ください。袋自体に折れがあるものもありますが、全て未開封です。かなり前から集めていたものなので、種類多く取揃えています。他のガチャ景品も出品しておりますので、合わせて購入でお値引致します。コメントお願い致します。
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