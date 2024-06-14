◎古道具 庵々◎戦前 大正期 アールデコ 銅製 猫像◎置物オブジェアンティーク

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◎数ある商品の中ご覧頂きありがとうございます◎初売りです。大切になさって下さる方希望です。転売される方はお買い上げをお控え下さいませ。大変作りの良いブロンズ像猫像です。銅製です。意匠からしても時代物とわかります。大切にして下さる方にこの度お譲り致します。銅内に砂等埋まっているかもしれません非常に重い作りです。もう出て来ないでしょうし中々販売する方もいないと思います。古美術骨董価値もあります。材質も表情も素晴らしいです。サイズ本体約幅17.0cm奥行16.0cm高さ26.0cm重量4.85kg●状態：時代を経ています、使用されたモノなのでスレ、傷等あります。小ヒビや汚れなど写真でご確認下さいませ。古美術骨董品収集家さんの中でもこちらの商品はプロ向きな逸品だと思います。コレクションとして如何でしょうか。気持ちよくお取引できるお客様へお喜び頂けるよう精進してまいります。宜しくお願い致します。#猫像#銅製#戦前#アンティーク#ブロンズ像#置物#古美術#骨董#古道具#神像#仏像#アールデコ#大正時代#明治期#大正ロマン#昭和レトロ