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- 【非売品】椎名もた 故に。リリースパーティー参加特典 ポストカード 西島尊大
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商品詳細
100名限定の「故に。」リリースパーティーに参加した際に頂いた来場者特典のポストカードです。会場に入る際にbecauseスタンプを捺して頂きました。illust:西島尊大ビニールに入れ大切に保管しておりましたが、元々裸で頂いたものなので細かい点はご了承ください。CDや他グッズも出品中↓#ちょこ出品ぽわぽわPボカロ歌い手同人音楽
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