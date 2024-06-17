【非売品】椎名もた 故に。リリースパーティー参加特典 ポストカード 西島尊大

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100名限定の「故に。」リリースパーティーに参加した際に頂いた来場者特典のポストカードです。会場に入る際にbecauseスタンプを捺して頂きました。illust:西島尊大ビニールに入れ大切に保管しておりましたが、元々裸で頂いたものなので細かい点はご了承ください。CDや他グッズも出品中↓#ちょこ出品ぽわぽわPボカロ歌い手同人音楽