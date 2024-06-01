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- 【Fender】HELLO KITTY キテ サンリオ ギターストラップ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます✨＜美品：Fenderのキティちゃんギターストラップ＞未使用品（開封済み）ハローキティギターストラップフェンダーシリーズアクセサリー・パーツ...ストラップ汚れ：なしとても愛らしいキティちゃんのストラップです。未使用ですが素人の個人保管のためご理解いただけます方、ぜひご検討いただければ幸いです。
http://narcologia.ru/goods/interconnect911570.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral520532.html
http://narcologia.ru/goods/Persia958788.html
Fender HELLO KITTY キティちゃん サンリオ ギターストラップ
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