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【Fender】HELLO KITTY キテ サンリオ ギターストラップ
商品番号 B96832460313
商品名

【Fender】HELLO KITTY キテ サンリオ ギターストラップ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✨＜美品：Fenderのキティちゃんギターストラップ＞未使用品（開封済み）ハローキティギターストラップフェンダーシリーズアクセサリー・パーツ...ストラップ汚れ：なしとても愛らしいキティちゃんのストラップです。未使用ですが素人の個人保管のためご理解いただけます方、ぜひご検討いただければ幸いです。
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