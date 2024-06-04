トランペットニッカン２o

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ご覧頂きましてありがとうございます。トーキョーニッカンNO２オー、ニッケルシルバーＢ♭初心者又はニッケルメッキの柔らかな音色が好きな方!職人さんハンドメイドの時代だけに経年の割には状態が良いです。ピストン引っ掛かり無くスムーズです、フェルトやコルクしっかり残ってますのでカチカチ音ありません。インレイサイズは13mmです。ニッケルメッキ残存率が高く、吹きこなし始めるとマイク乗りが良く心地良く鳴らせます！マウスピースノンメーカ標準的な物です。管の凹みやエクボ確認しても見当たらず見落としがありましたら申し訳ありませんベル折れありません。経年の錆びはあります。ケースは純正品です、問題無くご使用頂けます。スチール部に錆びはあります各ヒンジに不具合ありません。本日分解掃除しており、管内ブラシで掃除しておりますご検討宜しくお願い致します。底値ですのでお値下げご容赦下さい。