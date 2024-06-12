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掛け軸 田能村竹田 花鳥 絹本 名品 複製 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です
商品番号 T35859375530
商品名

掛け軸 田能村竹田 花鳥 絹本 名品 複製 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 11,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸田能村竹田花鳥絹本名品複製希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）404×1110ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　田能村竹田　竹田　花鳥　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け　嘯月美術館#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#田能村竹田#田能村_竹田#田能村#竹田#花鳥#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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