ブルーロック ステラマップカフェ 玲王特典セット

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商品詳細
ブルーロックステラマップカフェSTELLAMAPCafe購入特典御影玲王・コースター・イラストカード・ラミネートカード3点セットです。バラ不可。細かな初期傷はそれぞれあるかと思いますが、写真に映すことが難しいレベルのため、完全美品をお求めの方はご遠慮下さい。明らかな凹み、折れ等はございません。両面厚紙補強と、水濡れ防止の梱包をいたします。ご質問等無ければ即購入可能です
http://narcologia.ru/goods/choice918085.html
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