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CSMオースキャナーver.10th
商品番号 I11773245056
商品名

CSMオースキャナーver.10th
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 5,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COMPLETESELECTIONMODIFICATIONオースキャナーver.10th（CSMオースキャナーver.10th）ご覧いただきありがとうございます。プレミアムバンダイにて購入後、数回遊んだのみになります。動作音声確認済み素人目ですが目立ったキズは無いかと思われます。即購入可発送は、プレミアムバンダイからの輸送箱にて発送します。電池は抜いて発送します。発送までの日数は短くなる場合があります。仮面ライダーオーズ仮面ライダーオーズ10th復活のコアメダル仮面ライダーOOOタジャスピナー火野映司アンク
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