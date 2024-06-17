Nick Walker ニック ウォーカー リトグラフ 作品

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商品詳細
《商品説明》2017年にフランスパリGalerieBrugier-Rigailにて行われたNickWalkerの展示”UnspokenWords”の際、販売された展示のカタログと100エディションのリトグラフのセットです。購入後飾ることなく、箱にしまっていたため、どなたか飾っていただける方にお譲りしたいと思い出品しました。《商品》Collector'sboxfromtheexhibition\"UnspokenWords\"Limitededitionof100《内容》・リトグラフ\"AirFrance\"(写真1枚目) サイズ:25cmx25cm エディション:100左下にギャラリーのスタンプが押され、エディションナンバーが書かれています。右下にはNickWalkerの直筆サインが書かれています。・展示のカタログ(写真2枚目) ページ:84ページ サイズ:25.5cm×25.5cm・箱(3、4枚目) 横にエディションナンバーが書かれています。 多少のスレがありますが、商品が届いた時からこの状態でした。《商品の状態》商品購入後飾らず、箱に入れて保管していたため、リトグラフの作品に汚れ等一切ありません。箱に若干のスレはありますが、気にならない程度だと思います。基本的にノークレーム・ノーリターンのため、神経質な方は購入をお控えください。《NickWalker》1969年英ブリストル出⾝。80年代頃から⾳楽ユニット、マッシヴアタックの中⼼⼈物である3D(RobertDelNaja)とともに、ステンシルグラフィティのムーブメントを興したパイオニア。99年スタンリー・キューブリック監督の「アイズ・ワイド・シャット」での壁画制作を皮切りにヒップホップグループ、ブラック・アイド・ピーズのPVにも代表的イメージ「VANDAL」が登場するなど注目を浴びました。#シルクスクリーン#アート
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