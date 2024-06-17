カシオ電子ピアノ　CTK-2200

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。古いですがかなり機能がついてます。小傷・鍵盤の黄ばみドレミ…とシール痕ありますが、まだまだ使えます。使っていただける方に…拭き掃除・動作確認済み。取扱説明書アダプター譜面立て梱包…専用の箱などないので、たのメル便を利用させて頂きます。配送にはお時間かかるので、ご承知おきください。その他質問等ありましたらお気軽にコメントください。CASIOCTK-2200電子ピアノhttps://casio.jp/emi/products/ctk2200/
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