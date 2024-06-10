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三浦大知☆ メガネナイチニチグッズ☆パンフ\u0026めがねキーホルダ\u0026カレンダーー
商品番号 M23916721787
商品名

三浦大知☆ メガネナイチニチグッズ☆パンフ\u0026めがねキーホルダ\u0026カレンダーー
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三浦大知メガネナイチニチ・初回ファンクラブイベントパンフレット・めがねキーホルダー・カレンダー初回ファンクラブイベントで購入しました・パンフは目立つ汚れや傷はありません、数回パラパラと読んだだけで暗所での自宅保管しておりました・キーホルダーは結構早くに売り切れてたレア商品増永眼鏡が好きな大知くんとコラボ品でシンプルでかわいい商品となっておりますキーホルダーとして利用してませんが袋から出して保管していたため気になる方はお控えください。・カレンダーは短期間ですが飾っていました中のカレンダー部分は折れや傷、破れもありません枠については出していたため使用感があります#三浦大知＃メガネナイチニチ
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