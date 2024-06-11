ケロッグ 3体セット Kellogg's アメトイ フィギュア ソフビ 人形

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商品詳細
ケロッグのライスクリスピーのキャラクター、ポップ・スナップ・クラックルのフィギュア3体セットになります(*´˘`*)目立った傷や汚れなどなく、キレイなソフビ人形です(*´艸`)♡サイズ約19cm〜21cm①ポップ・黄色帽子②スナップ・白い服の子③クラックル・青い服の子※バラ売り不可とても美品ですが、1970年代のヴィンテージ品の為、ご理解頂ける方よろしくお願いします。傷、ベタつきなどはありません♪お写真をご確認の上ご購入くださいませ(◍˃ᵕ˂◍)アメトイ好き、ケロッグ好きな方はぜひいかがでしょうか(*´艸`)？KelloggCerealRiceKrispiesアメリカンアメリカン雑貨アメリカントイアメトイアメ雑アメカジインテリアアドバタイジングインテリア雑貨ミールトイおもちゃおまけノベルティマクドナルドMcdonald'sヴィンテージビンテージフィギュア世田谷ベースアドトイ人形ドールおままごとアメリカン海外輸入品可愛いゆめかわシリアルケロッグライスクリスピーコーンフレークKellogg'sレアセットトニーザタイガーカラフルKelloggソフビPVCシェフ貯金箱コインバンクcoinbankトラPVC
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