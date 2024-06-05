画 絵画 現代アート アート作品 キャンバス 原画 1点もの ...

■タイトル:【harvest】実りある時と出逢い。ありふれた日常を豊かに。■画材： キャンバスに油彩 ※額無し■サイズ：f10サイズ（530×455（mm））■制作年： 2022年お好みの掛け方で見え方が変わります。上下ご自由にお楽しみください。※軽いキャンバスですので画鋲や押しピンなどで壁にかけられます。そのまま壁に立て掛けて飾ってもOKです。※お使いのスマホ、PC環境、モニタ、照明、反射等の関係で写真と実物の色が多少異なることがあるので、ご了承ください。⚪︎1点ものにつき、返品は致しかねますので神経質な方はお控えください。#キャンバス#オリジナル#抽象画#肉筆#手描き#キャンバスアート#現代アート#アート作品#壁掛け#ウォールデコ#壁面インテリア



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