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画　絵画　現代アート　アート作品　キャンバス　原画　1点もの
商品番号 K44783247484
商品名

画　絵画　現代アート　アート作品　キャンバス　原画　1点もの
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 5,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■タイトル:【harvest】実りある時と出逢い。ありふれた日常を豊かに。■画材：　キャンバスに油彩　　　※額無し■サイズ：f10サイズ（530×455（mm））■制作年：　2022年お好みの掛け方で見え方が変わります。上下ご自由にお楽しみください。※軽いキャンバスですので画鋲や押しピンなどで壁にかけられます。そのまま壁に立て掛けて飾ってもOKです。※お使いのスマホ、PC環境、モニタ、照明、反射等の関係で写真と実物の色が多少異なることがあるので、ご了承ください。⚪︎1点ものにつき、返品は致しかねますので神経質な方はお控えください。#キャンバス#オリジナル#抽象画#肉筆#手描き#キャンバスアート#現代アート#アート作品#壁掛け#ウォールデコ#壁面インテリア
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