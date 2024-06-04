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- 玉龍高校創立70周年記念 限定リカちゃん 美品制服黒髪レア
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商品詳細
鹿児島高等学校同窓会で創立記念に作成された限定モデルのリカちゃん人形です。祖父母から譲りうけました。新品未開封のお品になります。郵送されてきた段ボールから出していません。日焼けなし。長年の自宅保管をご理解の上ご購入下さい。●リカちゃん限定モデル●鹿児島玉龍高等学校創立70周年記念●通常サイズ スタンド付き制服、靴、靴下、夏服、ブラウスセット梱包や発送はプロフ欄をご覧下さい。コメントお気軽にどうぞ。#リカちゃん#限定モデル#高校生#学生#創立記念#記念
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