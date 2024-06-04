

【ディスク無】岡村靖幸 むこうみずでいじらしくて Tシャツ・トートバッグ・写真集 【ディスク無】岡村靖幸 むこうみずでいじらしくて Tシャツ・トートバッグ・写真集



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岡村靖幸さんのオフィシャルサイトでのみ申込み可能だった完全予約限定生産の『むこうみずでいじらしくて・デラックスエディション』のTシャツ・小トートバッグ・ミニ写真集の3点セットです。ブルーレイ本体は付きませんのでご注意下さい！おまけで配送された際の外箱もお付けしますが、こちらは直接配送用シールが貼られていたため、個人情報部分のシールを除去しています。箱表面が破れているため、あくまでもおまけとしてお考え下さいませ。（画像10枚目参照）オフィシャルサイトで購入後、箱のまま自宅にて保管しておりました。キズ・汚れはありませんが、10年程経過しております。素人管理、経年変化が気になる方は購入をご遠慮下さいませ。匿名宅急便にて発送予定です。※外箱不要の場合はゆうパケットポストへ発送方法変更により500円お値下げできますので、購入前にコメントにてご相談下さい。専用ページにてご対応致します。#岡村靖幸#岡村ちゃんグッズ種類...Tシャツ