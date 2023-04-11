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羽生結弦 新聞 まとめ売り 2022年 北京五輪 北京オリンピック 天と地と
商品番号 B85852002635
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羽生結弦 新聞 まとめ売り 2022年 北京五輪 北京オリンピック 天と地と
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

羽生結弦さんのアマチュア時代2022シーズンの新聞です。北京オリンピック前後。通販で取り寄せたレアなものあります。スポーツ報知、デイリースポーツの特別版タブロイド紙も含む。45部ほど。バラ売り不可、量があるため細かな質問はご遠慮ください。暗所で大切に保管しておりましたので、色褪せなどは見当たらず美品です。主にスポーツ紙でスポーツニッポン、スポーツ報知、日刊スポーツ、デイリースポーツ、東京中日スポーツ、サンケイスポーツ、東京スポーツ。一般紙(朝日新聞、読売新聞、産経新聞、日経新聞、毎日新聞、東京新聞など)も混じっています。バラード第一番バラ一SEIMEIレットミーエンターテインユーオトナルオリジンOtonal紫Origin羽生選手スポニチ東スポ中日サンスポ小海途良幹矢口亨ポスター紙面ジャンル（スポーツ選手）···アイススケートグッズ種別···写真グッズ種別···切り抜きグッズ種別···写真性別···男
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