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商品詳細
【カード名】ポケモンカードダス・No.150ミュウツー・No.151ミュウ【商品の状態】・数ヶ所に擦りキズ有り【発送方法】・スリーブ\u0026ローダー・防水対策・ダンボール補強・プチプチ封筒（ゆうパケットポスト）【注意事項】・商品はレトロ品（約20年前）なため、完美品をお求めの方はご遠慮ください・表面に擦り傷ありです。写真にてご確認ください。・ご検討中の方で写真の追加などはコメント欄にてお願いします
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