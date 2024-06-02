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ポケモンカード vスターユニバース　シュリンク付き
商品番号 G76552683658
商品名

ポケモンカード vスターユニバース　シュリンク付き
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンビニにて購入いたしました。こちらVSTARユニバース1BOX分(10パック)です。シュリンク後付けなどは一切ありませんのでご安心ください。
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