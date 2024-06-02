手書き油絵 ひまわり畑 絵画 インテリア 油彩画

手書き油絵ひまわり畑絵画インテリア油彩画☆お値引きの交渉にはお応えしておりません。※画像写真で判断、納得いただいた方のみご購入ください。※展示品のため剥がれキズ等がある場合があります。必ず画像でご確認下さい。【形状】木枠アート【内容】手書き油絵（模写）【サイズ】約90㎝×60㎝[配送方法]メルカリらくらく便昨今の急激な運送料値上げでご迷惑をおかけします。【返品について]※低価格設定しておりますので、返品は出来ませんのでご了承下さい。[出品説明]ご覧頂まして、ありがとうございます。商品は全て、輸出規制検査〔著作権等〕をクリアし、国内通関検査を受けておりますが、万が一著作権等に触れる商品だと発覚した場合、商品返品を受け付け回収し、今後出品しないよう対処いたします。[注意事項]絵の品質に関しまして、ほとんどの商品が手書きのため、１点ずつ違いがあります。発送前に細かく検品を行いますが、小さなキズや、糸くずが絵に混入している事もございますが、ご了承ください。



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