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Hyper Hobby誌上限定版　冷凍怪獣ペギラ
商品番号 E15094014411
商品名

Hyper Hobby誌上限定版　冷凍怪獣ペギラ
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルトラ怪獣シリーズ　ソフビ　HyperHobby誌上限定版　冷凍怪獣ペギラです。発送されたまま保管していました。フィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣
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