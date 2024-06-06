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- 伊万里・有田焼 明治時代 色絵大皿 金彩 飾り皿 40cm
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。明治期の伊万里・有田焼です。松や椿、鶴や蝶が描かれています。ヒビや欠けなく良い状態です。時代物になりますのでご理解頂ける方のみご購入ください。 直径約40cm 高さ約4.5cmご質問等ありましたらコメント頂ければと思います。#伊万里#有田焼#大皿#飾り皿種類···皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/traverse454126.html
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