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ギラティナ VSTAR ur VSTARユニバース
商品番号 S15837305219
商品名

ギラティナ VSTAR ur VSTARユニバース
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームポケカVSTARユニバースギラティナurになります。開封後すぐスリーブにいれ、保管しておりました。写真追加や発送、梱包についての質問や値下げ交渉等あればコメント下さい。シリーズ...ポケットモンスターカードゲームレアリティ...UR鑑定状況...未鑑定シリーズ...DPtシリーズ...LEGENDシリーズ...ソード\u0026シールドセット...ハイクラスパックVSTARユニバースカード名...261ギラティナVSTAR
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