ギラティナ VSTAR ur VSTARユニバース

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商品詳細
ポケモンカードゲームポケカVSTARユニバースギラティナurになります。開封後すぐスリーブにいれ、保管しておりました。写真追加や発送、梱包についての質問や値下げ交渉等あればコメント下さい。シリーズ...ポケットモンスターカードゲームレアリティ...UR鑑定状況...未鑑定シリーズ...DPtシリーズ...LEGENDシリーズ...ソード\u0026シールドセット...ハイクラスパックVSTARユニバースカード名...261ギラティナVSTAR
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