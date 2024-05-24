NECA クラップトラップ　サイコバンディット / ボーダーランズ ネカ

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商品詳細
ネカのボーダーランズフィギュアクラップトラップサイコバンディットのセットです写真の物が全てです破損等はなくクラップトラップもアンテナ伸縮やトレイ開閉、タイヤ伸縮、肩のパタパタや腕を動かせますフィギュア種類···アクションフィギュア#boarderlands#ネカ#アメトイ
http://narcologia.ru/goods/choice259885.html
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