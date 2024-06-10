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SWAL・YS-11A
商品番号 B86963839594
商品名

SWAL・YS-11A
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、はまゆう。の相性で親しまれた南西航空のYS-11A(JA8778)1／100スケール・スナップフィット・モデルプレーンになります。撮影の為、外箱を開封しただけの新品未使用品です。全長→約26センチ。全幅→約32センチ。全高→スタンド含み垂直尾翼まで11.5センチ。専用ディスプレイスタンド付属。メーカー、クロスウィング。※ジオラマは付属しません。
http://narcologia.ru/goods/assessor861503.html
http://narcologia.ru/goods/septet511219.html
http://narcologia.ru/goods/tenet285463.html
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