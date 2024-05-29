B´z LIVE-GYM2017-DINOSAUR- ツアーグッズ パーカー等

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商品詳細
人気グループ···B'zB'zの2017年に開催されたDINOSAURツアーにて販売されたツアーグッズ5点です。パーカー（黒・Lサイズ）・ハンドタオル・マフラータオル・スマホポーチ・ピンバッジです。状態に関して全て新品です。あと、購入特典ステッカーもお付けします。宜しくお願いします！※追加でショッピングバッグも付属します。こちらはツアーに参加した時にグッズを入れるために使用しました。宜しくお願いします！
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