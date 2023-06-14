密教法具 五鈷杵（ごこしょ）大◆ヴァジュラ 金剛杵

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定価￥27,390⇒￥19,173◆金剛杵（ヴァジュラ）は元々ヒンズーの神「インドラ」（日本名は帝釈天）の武器で、雷を操るとも言われ、他にも金剛力士の武器としても知られています。持ち手の両側に「鈷」（剣のようなもの）が出ており、「煩悩を打ち負かす」ものとされています。◆五鈷杵は金剛杵【こんごうしょ】のなかでも最重要視されており、五鈷は『五智』に通じ、また東西南北4つの方角と自分を表す中心棒で五鈷になっているともいわれています。◆「五智」とは、『法界体性智』『大円鏡智』『平等性智』『妙観察智』『成所作智』を表しています。◆表面の仕上げはつや有りの古美（ふるび）仕上げになっています。◆魔除や、ヒーリングのお供に。お守りにどうぞ。サイズ／重さサイズ：約18.5ｃｍ重さ：565ｇ材質：真鍮製メッキ：つや有り 古美（ふるび）仕上げネパール製※即購入OKです。※値下げ交渉は受け付けておりません。