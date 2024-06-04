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値下げ作者不明　８号新品額入り　油彩画
商品番号 G46930495184
商品名

値下げ作者不明　８号新品額入り　油彩画
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 5,000 円
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商品詳細

絵画の種類...油彩画・油絵新品額入り形式...額縁入り主題...静物主な画材...油彩絵の具作者不明の油彩画　新品額入りです。額のサイズ53×61８号サイズとても綺麗です。
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