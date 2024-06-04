

【真作】小山栄達（画）/不折（賛）/翁画賛/掛軸☆宝船☆AB-670 | フリマアプリ ラクマ 【真作】小山栄達（画）/不折（賛）/翁画賛/掛軸☆宝船☆AB-670 | フリマアプリ ラクマ



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真作】白海/高砂群鶴図/高砂図/掛軸☆宝船☆AB-522- 真作】白海/高砂群鶴図/高砂図/掛軸☆宝船☆AB-522-



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【真作】【参考】小山栄達（画）不折（賛）日本画家。東京生。名は政治。はじめ本多錦吉郎に洋画を学ぶが、のち鈴木栄暁、小堀鞆音に師事して土佐・狩野両派を学ぶ。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の糊シミ、巻シワあります。表装は絹表装で、天地に多少の汚れシミあります。桐共箱付軸丈縦208cm×幅53cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。