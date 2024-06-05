盆栽　盆栽鉢　植木鉢　中国鉢　３鉢

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盆栽 盆栽鉢 植木鉢 中国鉢 ３鉢になります。種類···皿・鉢落款ありです。サイズは画像を参照して下さい。経年による汚れやキズ等はありますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。値下げにもできる限り対応致しますのでよろしくお願い致します。配送時の破損が発生した際には、こちらも対応いたしますので、購入者の方も対応よろしくお願いいたします。