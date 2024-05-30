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ちや樣專用
商品番号 U61394491077
商品名

ちや樣專用
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3点以上ご購入いただくと、さらに10%引き！(3点以上ご購入の場合は、先にコメントをお願いします。)ご覧いただき、ありがとうございます。こちらは個人コレクションもの。新品未使用品ですが、自宅保管か長いことをご理解の上、お求め願います。手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。高：9.5cm口徑：9.1cm容量：140ml材質：陶磁器検索キーワード雑貨装飾、インテリア食器茶器お茶茶碗茶壺急須、ティーポット芸術芸術品工芸品湯飲み食器お茶、茶道具、コップ、グラス茶道具骨董品美術品インテリア雑貨筆立て筆筒蓋碗中国茶器陶磁器茶器湯呑み蓋つき湯飲み景德鎮食器茶碗茶具食器セット手描き骨董アンティークティーカップ美濃焼西山窯吾山窯有田焼庫山窯宇佐美焼清水焼九谷焼中國茶菊花茶普爾茶文房具本葉書栞香　お香　香道香爐芸術芸術品工芸品装飾焼き物青銅器七宝燒
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