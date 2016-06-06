山﨑 フォトパネル(直筆サイン入り)

楽天イーグルス東北楽天ゴールデンイーグルス背番号34山﨑剛選手2021直筆サイン入りフォトパネル楽天球団公式から受注販売にて購入致しました。完全受注販売品箱から出したことが無かった為、美品です撮影のため開封しました。定価2万5000円即購入可能その他おまけ付きお値下不可



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