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Ｋ３７３　掛軸　大徳寺　吉口桂堂　『独坐』　木箱　『真作』　肉筆　二字書
商品番号 N16895850673
商品名

Ｋ３７３　掛軸　大徳寺　吉口桂堂　『独坐』　木箱　『真作』　肉筆　二字書
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　119cm×56cm本紙　約　30cm×54cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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