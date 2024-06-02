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- Ｋ３７３ 掛軸 大徳寺 吉口桂堂 『独坐』 木箱 『真作』 肉筆 二字書
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商品詳細
総丈 約 119cm×56cm本紙 約 30cm×54cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/monophonic721712.html
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Ｋ３７３ 掛軸 大徳寺 吉口桂堂 『独坐』 木箱 『真作』 肉筆 二字書 - 書
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