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- 美品 掛け軸 森田秀治作 柿図 共箱 秋掛け
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商品詳細
サイズ121×55センチ紙本共箱肉筆目立った汚れなく状態良いです。軸先にかわいい模様あります。インテリア和室床の間おもてなしモダンカフェ古民家旅館絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
http://narcologia.ru/goods/slide555287.html
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