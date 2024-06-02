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美品 掛け軸 森田秀治作 柿図 共箱 秋掛け
商品番号 A38736907021
商品名

美品 掛け軸 森田秀治作 柿図 共箱 秋掛け
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ121×55センチ紙本共箱肉筆目立った汚れなく状態良いです。軸先にかわいい模様あります。インテリア和室床の間おもてなしモダンカフェ古民家旅館絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物
http://narcologia.ru/goods/slide555287.html
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