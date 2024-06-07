横浜流星　缶バッジ　バースデーイベント

\"深海くん\"缶バッジガチャ計4種セットです。ガチャケースから取り出した状態です。⭐︎新品未使用ですが初期の傷や汚れがある場合があります。また あくまでも 素人保管になりますので完璧を求める方はご購入をお控え下さい。⭐︎商品の返品や配送中の紛失や破損事故なども含めてクレームに関しては一切お断りさせて頂きますので何かあれば必ずコメントよりご質問下さい。⭐︎必ず最後のこちらへの評価まできちんとお取り引きにスムーズに対応して頂ける方のみご購入をお願いします。宜しくお願いします



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