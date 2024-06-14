

真作】細木原青起/人物画賛/横物/掛軸/名家伝来/AC-743-



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真作】華英/山湖釣舟画賛/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AC-750 - 絵画 ...

【真作】【参考】細木原青起 画家。岡山県生。黒崎修斎に師事する。東京に住した。日本漫画会会員。昭和33年（1958）歿、72才【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は多少の巻きシワあります。表装は紙表装で天地に多少の糊シミ、汚れシミ、巻きシワなどあります。 紙箱付 軸丈 縦 107㎝×幅 42㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。