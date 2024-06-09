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- 70年代？CAMEL ミニギター Bitch ギター
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商品詳細
こちらはCAMEL製Bitchになります。ミニギターのタイプで小さなお子様やトラベルギターの様に手軽に持ち運びしたい方にオススメです。構造はこの様なタイプではかなり珍しいスルーネックorセットネック使用でプレイアビリティも抜群です。使用や保管に伴い使用感が見受けられます。総じてプレイヤーズコンディションではありますが。出音は問題ない状態でございますが、若干ジャックにガリが見受けられます。木部、アッセンブリに特に問題ございません。トラスロッドについては未確認です。フレット残:約80%程度アンプにて通電確認済みです。【付属品】ソフトケース※経年の仕様による劣化が見られますので、あくまでおまけとお考え下さい。※付属品に関しては画像にてご確認いただけるものが全てとなっております。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic788737.html
http://narcologia.ru/goods/conception215957.html
http://narcologia.ru/goods/competitive277281.html
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