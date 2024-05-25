初代吉岡浩太郎『赤いバラ』シルクスクリーン

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吉岡浩太郎 初代 | ギャラリー39（サーティナイン） 吉岡浩太郎 初代 | ギャラリー39（サーティナイン）



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20年ほど前に購入。1年ほどリビングに飾っていましたが、その後暗所にて保管しておりました。温かみを感じる作風が好きで他にも数点所持しています。今の自宅では飾るスペースがないため、気に入っていただける方にお譲りしたいです。箱はございますが、劣化しております。緩衝材に包んで丁寧にお送りいたします。他フリマサイトにも出品しておりますため、お気に召した際はお早目にご検討いただけますと幸いです。ご質問等ございましたら何なりと！よろしくお願いします！【商品説明】作家名：吉岡浩太郎タイトル：赤いバラ技法：シルクスクリーン額サイズ：ヨコ230ｘタテ280（mm）絵サイズ：ヨコ120ｘタテ170（mm）厚さ:150(mm)※素人採寸【補足説明】作者直筆サイン I.P(InternationalProof)額付き（木製・表面アクリル・色：ブラウン）【商品解説】■吉岡浩太郎(よしおか・こうたろう)（KOTAROYOSHIOKA）１９２８年 山口県生まれる。１９６７年 スクリーン版画の研究を始める１９７３年 絵画研修のため渡欧１９７４年 セントラル画廊でスクリーン版画個展１９９２年 スクリーン版画個展１９９６年 日蓮宗円頓寺障壁画制作１９９７年以降 毎年ピクチャーショーで新作発表。各種カレンダーや雑誌(表紙)掲載２００４年 東京絵画フェスティバル出品２００６年 ユネスコ葉書に決定２００７年 技術評論社「和の趣」に掲載２００８年 西京銀行２００８年カレンダー採用 風水版画展開催２０１１年 額縁絵画展出品２０１２年 個展・グループ展開催２０１３年 横濱グッズ-001受賞２０１４年 日本ユネスコ協会支援カード採用２０１６年 没（享年８８歳）以後、30年以上に渡り一緒に作品制作を行なっていた息子が初代の意思を継ぎ２代目浩太郎に襲名する