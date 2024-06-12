LAKLAND SL55-LAKLAND SL55-94 Deluxe

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商品詳細
LAKLANDSL55-LAKLANDSL55-94DeluxePoplarBurlレイクランドBODYWOOD:SwampAsh/PoplarBurlTopNECKWOOD:HardMaplew/GraphiteReinforcementBarsFINGERBOARD:MapleSCALELENGTH:35″NumberofFrets:22CONTROLS:Cut\u0026BoostBass,Midrange,Treble,Panning-StylePickupBlendControl,MasterVolume(PullforPreampBypass),3-wayBridgePickupCoilTapToggle.PREAMP:LaklandLH-33bandPreampPICKUPS:LaklandMM-JConfigすっかりベーシストにはお馴染みとなったLAKLAND。ShorelineSeriesは木部加工と塗装を日本で行い、パーツ、アッセンブリーはUSAと同じものを使用し日本国内で組み込み製作されたシリーズです。創業以来、その確かな作りとサウンドで、新しいブランドながらも世界中のミュージシャンを魅了しております。JBタイプとMMタイプのピックアップをマウントし、オリジナルプリアンプを搭載。HBPU内のシングルPU部の選択も可能になっており、60年代,70年代JAZZBASSのPU配置へ変更が可能です。レンジの広いコントロール周りとオリジナルピックアップ、プリアンプで様々なプレイスタイルに対応が可能です。若干、厚みのあるネックは全体の鳴りをさらに響きわたせ、心地よい鳴り方をしてくれます。気になる点はお気軽にお声掛けください
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